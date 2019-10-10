Arap Birliği üye ülkeleri hangileri? Kurucu ülkeler hangileri?

Arap Birliği'nde ilk ittifak 1936 yılında Irak ve Suudi Arabistan arasında yapıldı. Daha sonra 1944 yılında İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temelleri atıldı. Kurucu ülkeler arasında Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye yer almaktadır. Peki Arap Birliğinde yer alan 22 üye ülke hangileridir?

Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.

Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu. Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur. Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Ortak pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. Türkiye dâimi gözlemci statüsündedir.

Amaçları

Üye ülkeler arasında yakın iş birliğini gerçekleştirmek

Üye ülkelerin politikalarını koordine etmek

Üye ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığını korumak

Yapısı ve Yönetimi

Konsey: Birliğin en üst yönetim organıdır ve genellikle dışişleri bakanları düzeyinde toplanır. Her üyenin bir oyu vardır ve kararların bağlayıcılığı sadece oy veren ülkelerle ilgilidir.

Genel Sekreterlik: Birliğin günlük faaliyetlerini yürütür ve üye ülkeler arasında koordinasyon sağlar.

ÜYE ÜLKELER

IRAK

SURİYE

LÜBNAN

ÜRDÜN

SUUDİ ARABİSTAN

BAHREYN

KATAR

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

UMMAN

YEMEN

KUVEYT

MISIR

LİBYA

TUNUS

CEZAYİR

FAS

MORİTANYA

SUDAN

SOMALİ

FİLİSTİN

CİBUTİ



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