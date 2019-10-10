Arap Birliği üye ülkeleri hangileri? Kurucu ülkeler hangileri?
Arap Birliği üye ülkeleri Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını kınayan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından Arap Birliği üye ülkeleri hangileri sorusu akıllara geldi. 22 ülkenin üye olduğu milletler arası bir örgüt olan Arap Birliği'nde ilk ittifak 1936 yılında yapıldı. İşte o birliğe üye olan ülkeler
Arap Birliği'nde ilk ittifak 1936 yılında Irak ve Suudi Arabistan arasında yapıldı. Daha sonra 1944 yılında İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temelleri atıldı. Kurucu ülkeler arasında Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye yer almaktadır. Peki Arap Birliğinde yer alan 22 üye ülke hangileridir?
Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.
Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu. Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur. Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Ortak pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. Türkiye dâimi gözlemci statüsündedir.
Amaçları
Üye ülkeler arasında yakın iş birliğini gerçekleştirmek
Üye ülkelerin politikalarını koordine etmek
Üye ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığını korumak
Yapısı ve Yönetimi
Konsey: Birliğin en üst yönetim organıdır ve genellikle dışişleri bakanları düzeyinde toplanır. Her üyenin bir oyu vardır ve kararların bağlayıcılığı sadece oy veren ülkelerle ilgilidir.
Genel Sekreterlik: Birliğin günlük faaliyetlerini yürütür ve üye ülkeler arasında koordinasyon sağlar.
ÜYE ÜLKELER
IRAK
SURİYE
LÜBNAN
ÜRDÜN
SUUDİ ARABİSTAN
BAHREYN
KATAR
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
UMMAN
YEMEN
KUVEYT
MISIR
LİBYA
TUNUS
CEZAYİR
FAS
MORİTANYA
SUDAN
SOMALİ
FİLİSTİN
CİBUTİ
KOMORLAR