06.10.2019 - 11:06 |
Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm fragmanı!
Arda ile Omuz Omuza 30. Bölüm Fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza'nın bu hafta konuğu animasyon dünyasının önemli ismi Varol Yaşaroğlu oluyor!
Türkmen animasyon dünyasının önemli ismi Varol Yaşaroğlu'nu konuk ediyor. Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulamaya çalışacak olan Varol Yaşaroğlu, "Vişneli Çikolatalı Tava Kurabiye" yapmaya çalışacak.
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program "Arda ile Omuza" pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!