Arda Turan’a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin aralarında yaşanan kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. Hakim, Arda Turan’a “cinsel taciz’ suçundan ceza vermezken, “kasten yaralama”, “ruhsatsız silah taşıma”, “korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek” suçlarından Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Berkay Şahin, cezayı yeterli bulmadığını söylerken, Arda Turan da, taciz suçlamasından beraat ettiğini vurgulayarak, “Beni bu güne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim” açıklamasını yaptı.



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Berkay Şahin ve avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan müşteki-sanık Arda Turan’ı ise avukatları temsil etti.



Berkay’a ceza yok

Son sözü sorulan Berkay Şahin, “İlk günden itibaren sanık Arda Turan’ın kamuoyu önünde özür dilemesini bekledik. Ancak geçekleşmedi. Ayrıca burnum kırıldıktan sonra hastanede o şekilde beklerken Arda beni aradığında kendisine ‘yavşak’ dedim. Bunu o anki psikolojiyle söyledim” dedi.



Kararını açıklayan hakim, müşteki-sanık Berkay Şahin’e “hakaret” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim gerekçe olarak ise Şahin’in yaralama suçuna tepki olarak bu şekilde karşılık verdiğini belirtti.



Geri bırakıldı



Hakim müşteki-sanık Arda Turan’ı “ruhsatsız silah taşımak” suçundan 10 ay hapis ve bin 750 TL adli para cezasına çarptırdı. Turan, “korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Turan’ı “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptıran hakim Turan’ın toplamda aldığı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Turan 5 yıl suç işlemezse hakkındaki ceza düşecek. Hakim Arda Turan’a “cinsel taciz” suçundan ise atılı suçu işlediğinin sabit olmadığını belirterek beraat verdi.



Berkay kararı beğenmedi

Duruşmanın ardından açıklama yapan Berkay Şahin, “Ortalama 3 yıla yakın bir ceza aldı. İtiraz edeceğimiz şeyler olacak. Bu, herkese örnek teşkil edecek bir dava. ‘Kasten yaralama’ ile alakalı istediğimiz cezayı alamadık. ‘Cinsel taciz’ ile alakalı istediğimiz cezayı alamadık. Bu da demek oluyor ki; eğer siz bu konudan birine beraat verecekseniz eğer, hükmün açıklanmasını geriye bırakacaksanız eğer, o zaman herkes ruhsatsız silah taşıyabilecek. Okulda, hastanede, her yerde ateş edebilecek. Tehdit edebilecek, 10 tane adamla hastane basabilecek, arkadan saldırıp, insanların burnunu kırabilecek. Alınan ceza benim için yeterli değil. Sabıkalı olsa dahi beni tatmin etmiyor” diye konuştu.



‘Kendi adıma da dersler çıkardım’



Duruşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan ise şunları söyledi:









“Ben, konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu ‘sözlü taciz’ suçunu işlemedim. İşlemem de mümkün değildir. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bu olaylardan kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır. Bundan hareketle; çok çalışıp, mesleğimi en iyi şekilde yapıp her zaman yanımda olan ailemi, sevgili eşimi, kulübümü ve dostlarımı gururlandırmak en büyük amacım olacaktır. Bu olayın manşeti; atılan iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir.”



Şahin: Kavganın esas sebebi ‘Beraat ettim’ dediği olay



Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin ise şu yorumu yaptı:



“Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Bu şahıs, eşimle olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir. Bu kişi üç adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bu adam suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay’la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de ‘Beraat ettim’ dediği olaydır.”

