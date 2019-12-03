ARFF memuru nedir, ne iş yapar? DHMİ ARFF memuru alıyor

2019/2 KPSS tercihlerinin başlamasının ardından Lisans mezunları arasından alım yapan Devlet Hava Meydanları İşletmelerine Apron memuru ve ARFF memuru alımı yapılıyor. Halk arasında itfaiyeci olarak nitelendirilen ARFF memurunun itfaiyecilikten bazı farkları bulunuyor. Peki ARFF memuru nedir? ARFF memuru ne iş yapar?

ARFF MEMURU NEDİR?

ARFF memurları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğim alırlar. Havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmekle görevlidirler.Günün 24 saatinde hafta sonu ve bayram tatili gözetmeksizin sürekli vardiyalı olarak çalışırlar. ARFF memurları, hem personel yasaları hem de Uluslararası Sivil Havacılıkla ilgili mevzuat açısından birçok vasıflarla donatılmak zorundadır. Üyesi bulundukları Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından belirli periyotlarla “uçuş güvenliği” açısından denetlenmektedir.Bu denetlemede esas alınan yegane kriter havalimanlarının uçuş güvenliği açısından uluslararası standartlara uygunluğudur. Uçuş güvenliğinin olmazsa olmaz koşullarından biri de ARFF teşkilanın yeterliliğidir.

ARF MEMURLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Son günlerde adından sıkça söz ettiren meslek grupları arasına girmeyi başarmış ARFF memurları, ortalama olarak 5000-5500 TL civarında maaş almaktadırlar. Üstelik bu mesleği icra edenler için havacılık tazminatı ödemesi de yapılmaktadır. Bazı memurların ek ödemelerle birlikte maaşları 6000 TL’den daha fazla olabilmektedir.