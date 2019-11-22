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22.11.2019 - 01:19 | | AA

Arı kovanı yüklü TIR kaza yaptı, herkes seferber oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.

Arı kovanı yüklü TIR kaza yaptı, herkes seferber oldu

Recep Güvercin idaresindeki TIR, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Erdem yönetimindeki arı kovanı taşıyan kamyonet çarpıştı.

Devrilen kamyonet sürücüsü Erdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, arı dolu kovanlar çevreye dağıldı.

Arı kovanı yüklü TIR kaza yaptı, herkes seferber oldu


Kaza sonrası olay yerine gelen Siverek - Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar durumu bölgedeki arıcılara bildirdi. Bölgeye gelen uzman ekibin üyeleri giydikleri arıcı maskeli kıyafetle kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.

Arıcının Van'dan yüklediği kovanları Gaziantep'e götürdüğü sırada kaza yaptığını belirten Uçar, "Durumu haber alır almaz arıların insanlara zarar vermemesi için seferber olduk." dedi.

 

    Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
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