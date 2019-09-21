Arif V 216 oyuncuları kimler?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

ARİF V 216 OYUNCULARI

Cem Yılmaz

Rolü : Arif

Ozan Güven

Rolü : 216

Farah Zeynep Abdullah

Rolü : Ajda Pekkan

Zafer Algöz

Rolü : Besim

Özkan Uğur

Rolü : Garavel

Özge Özberk

Rolü : Ceku

Kerem Alışık

Seda Bakan

Rolü: Pempe Şeker