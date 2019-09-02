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02.09.2019 - 11:02| İHA

Arılar genç kıza dehşeti yaşattı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde evine dönerken kovandan çıkan arıların saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Hilal Yavaş hastaneye kaldırıldı.

Arılar genç kıza dehşeti yaşattı!

Lise öğrencisi olan Hilal Yavaş, arkadaşıyla yürüyüş yapmak için dışarı çıkmıştı. Evine dönerken, sahibi tarafından açıldığı iddia edilen kovanlardan çıkan çok sayıda arı genç kıza saldırdı. Olay sonrası Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Yavaş'ın tedavisinin sürdüğü ve Yavaş ailesinin mahalle arasında bulunan kovanların sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

 

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