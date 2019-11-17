Arınç’ın kızı ve damadı kaza geçirdi

Kaza, Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arınç’ın kızı Ayşenur Arınç Yeter, Tokat’ta kardiyolog olarak görev yapan damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter ve torunları Mehmet Akif, Şamil ve Zeynep Reyyan’ın içinde bulunduğu otomobil Ankara’ya giderken kaza yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi, Çorum’daki Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.