17.11.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ
Arınç’ın kızı ve damadı kaza geçirdi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın kızı Ayşenur Arınç Yeter, damadı ve torunları önceki gün trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza, Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arınç’ın kızı Ayşenur Arınç Yeter, Tokat’ta kardiyolog olarak görev yapan damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter ve torunları Mehmet Akif, Şamil ve Zeynep Reyyan’ın içinde bulunduğu otomobil Ankara’ya giderken kaza yaptı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yeter ailesi, Çorum’daki Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.