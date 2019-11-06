MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriArının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti
06.11.2019 - 16:37 | | DHA

Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

İşçi emeklisi Hasan Kolcu, bugün arkadaşlarıyla birlikte güvercin beslediği Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki barakaya girdi. Ancak bu sırada Kolcu'yu bal arısı soktu.

Fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Kolcu, yolda hayatını kaybetti.

1 çocuk babası Hasan Kolcu’nun arı sokmasına karşı alerjisi olduğu, 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Kolcu,Tarsus’ta toprağa verildi.

 

Hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmelediNiğde'de şizofren tedavisi gördüğü iddia edilen Metin D., yolcularla tartışınca kendini uyaran hareket halindeki otobüsün şoförünü tekmeledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

Bahis çetesinin dolabı banka kasası gibi çıktı

Bahis çetesinin dolabı banka kasası gibi çıktı

Bakü'den İstanbul'a gelip yaptılar! Şoke ettiler

Bakü'den İstanbul'a gelip yaptılar! Şoke ettiler

Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

Sıradaki Haber