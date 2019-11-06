Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

İşçi emeklisi Hasan Kolcu, bugün arkadaşlarıyla birlikte güvercin beslediği Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki barakaya girdi. Ancak bu sırada Kolcu'yu bal arısı soktu.

Fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Kolcu, yolda hayatını kaybetti.

1 çocuk babası Hasan Kolcu’nun arı sokmasına karşı alerjisi olduğu, 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Kolcu,Tarsus’ta toprağa verildi.