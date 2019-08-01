01.08.2019 - 10:05| DHA
Arızalanan motosikletini yaktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Ş.T. motosikleti arızalanınca sinirlenerek ateşe verdi.
Olay, D-130 Karayolu Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Köprülü kavşağı altında meydana geldi. İddiaya göre, Değirmendere’den Gölcük’te bulunan motosiklet servisine gitmek isteyen Ş.T. motosiklet arızalanınca yolda kaldı. Sinirlenen Ş.T., motosikleti köprülü kavşağın altına çekerek ateşe verdi. Yanan motosikleti görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan motosikleti söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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