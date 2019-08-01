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01.08.2019 - 10:05| DHA

Arızalanan motosikletini yaktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Ş.T. motosikleti arızalanınca sinirlenerek ateşe verdi.

Arızalanan motosikletini yaktı

Olay, D-130 Karayolu Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Köprülü kavşağı altında meydana geldi. İddiaya göre, Değirmendere’den Gölcük’te bulunan motosiklet servisine gitmek isteyen Ş.T. motosiklet arızalanınca yolda kaldı. Sinirlenen Ş.T., motosikleti köprülü kavşağın altına çekerek ateşe verdi. Yanan motosikleti görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan motosikleti söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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