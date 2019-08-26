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26.08.2019 - 17:51| DHA

Arızalı kamyoneti motosikletle çektiler!

Samsun’da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

Arızalı kamyoneti motosikletle çektiler!

Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halata bağlı motorsikletle tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu.

 

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