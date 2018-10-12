Arka Sokaklar 491. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 490. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünde ekip içlerindeki köstebeği bulmaya çalıştı!

ARKA SOKAKLAR 490. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sebahat ve İrfan, henüz reşit olamayan kızları Nergis’i, akrabalarıyla evlendirme niyetindedir. Nergis, duruma itiraz ederek evden kaçar. Sokakta polisler tarafından bulunur ve olay Rıza Baba’ya ulaşır. Ekibimiz aileyle konuşur ve kızını evlendirmek yerine okutması için baskı yapar. İrfan’ın bu duruma tepkisi ise, olayların daha da karışmasına sebep olacaktır.

İsmail, sahte jandarmalar aracılığıyla nakil aracından kaçırılır. Ekip durumu fark ettiğinde Altan’dan şüphelenir ve evine baskına gider. Halis ise, durumdan haberdar olur. Ekip, baskına hazırlanır. Halis’in suçüstü yakalanması an meselesidir.