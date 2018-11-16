Arka Sokaklar 496. Bölüm Fragmanı yayında! Pınar'ın elinden kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz kullanmak için kullanılıyor!

ARKA SOKAKLAR 496. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 495. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.

Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.