Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekip, Zeyno’yu kurtarabildi mi? Arka Sokaklar 497. Bölüm cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlandı. Yeni fragman henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR 497. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.

Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler.Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno’yu tehlikeye atar.