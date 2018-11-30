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30.11.2018 - 09:34 |

Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba torunu Zeynep'i bulabildi mi? Yoksa Rıza Baba katil mi oldu? Arka Sokaklar yeni fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekip, Zeyno’yu kurtarabildi mi? Arka Sokaklar 497. Bölüm cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlandı. Yeni fragman henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR 497. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza kendine gelir. Torununu bulmak için harekete geçer. Pınar, kızının hala bulunmaması üzerine sinir krizi geçirir.

Ivana ve Engin, gizli görev icabı müşteri gibi kumarhaneye gider. Altan ve Halis de ordadır. Engin ve Ivana, ikisini de oracıkta yakalamak için harekete geçerler.Derman silahların bozuk olduğunu anlar. Verdiği talimatla Zeyno’yu tehlikeye atar.

Damadın cebinden para çaldıAntalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.
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