Arka Sokaklar 499. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı ve gözler yeni bölüme çevrildi. Arka Sokaklar 499. yeni bölümü ise yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

ARKA SOKAKLAR 498. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altan'ın ifadesi davanın seyrini değiştirecek mi?

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.

Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.