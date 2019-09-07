Arka Sokaklar 522. bölüm fragmanı! Mesut'a ne oldu?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek. Sevilen kadrosu ve katılan yeni isimlerle Arka Sokaklar artık çok daha heyecanlı. Peki yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut'un düştüğü durum öncelikle Selin'in, sonrasında ekibin içini acıtıyor!

Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

Arka Sokaklar 522. Bölüm 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 522. BÖLÜM FRAGMANI