Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı! Ekibin başı dertte...

Kanal D'nin izlenme rekoları kıran dizisi Arka Sokaklar bu hafta yine nefesleri kesecek bir bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR 523. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema’yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir. Ekibimiz Melih’in peşine düşer. Melih, arkadaşı Ayhan’ın yanında saklanmıştır. Melih, Sema’yı öldürmek için tekrar gelecektir. Ekibimiz Sema’yı korumak için plan yapar. Salih’in ağır yaralanmasından sonra Savcı Ceyda, Engin’i yanına çağırır ve detaylı sorular sorar. Ceyda ekibimizi fazlasıyla zorlayacağa benziyordur.

Cemal dahil olduğu özel ekibimize ayak uydurmaya çalışmaktadır. Rıza Baba’ya layık olmak için canla başla mücadele eder. Mesut’un işlettiği "Gazi’nin Yeri"ni artık Seray işletecektir. Selin, bunu duyunca biraz bozulur; ama, belli etmemeye çalışır.

Marketçi İhsan öldürülmüştür. Mahalleli, göçmenlerden şüphelenmektedir. İhsan’ın yanında en son Amina isimli göçmen kız görülmüştür. Amina yanında Abdül isimli arkadaşıyla kaçarken görüntülenir. Herkes Amina’nın İhsan’ın paralarını çalıp kaçtığını düşünür. Mahalleli ayaklanmıştır. İşin aslı beklenmedik şekildedir.

Başkomiser Necdet ve yardımcısı Ezgi, Bahri’nin mekanında tertibat almıştır. Yasadışı bahis çetesi çökertilmeye çalışılır. Adamlar Necdet’in küçük kızı Ceren’i kaçırırlar. Ezgi de, Rıza Baba’nın ekibine katılır ve küçük kızı bulmaya çalışırlar. Ezgi’nin korkusuz tavrı Rıza Baba’nın dikkatini çeker.

ARKA SOKAKLAR 523. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 523. BÖLÜM FRAGMANI