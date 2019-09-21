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21.09.2019 - 13:02 |

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı! Arka Sokaklar yeni bölüm...

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı. Son olarak 523. bölümü ile ekrana gelen Arka Sokaklar izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde neler olacak merak konusu. Mesut operasyona dahil oluyor...

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı! Arka Sokaklar yeni bölüm...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dün akşam 523. bölümü ile ekrana gelen Arka Sokaklar'da ekip zorlu bir görevdeydi. 524. bölüm fragmanı da dizinin hemen ardından yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 27 Eylül Cuma Kanal D'de olacak.

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut operasyona dahil oluyor, ortalık karışıyor!

Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor!

Savcı Ceyda ise yavaş yavaş ekiple tanışmaya başlıyor.

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜM FRAGMANI

Galata Köprüsü'nde intihar girişimiFatih’te bulunan Galata Köprüsü’nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı.
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