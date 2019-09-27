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27.09.2019 - 08:45 |

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Arka Sokaklar'da Mesut'u vuran Salih'in hastanede ölü bulunması ekibin başını derde sokar. Savcılık işin peşini bırakmaz. İşte Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanları ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar bu hafta yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler olacak merak konusu.

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut’u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?

Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel’e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco’ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel’le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel’den şüphelenir ve durumu Mesut’a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel’i kurtarmanın, Müco’yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.

Diğer yandan Mesut’un fizik tedavisi iyi gitmektedir; ancak Selin, Mesut’un ağrıkesici haplar almasından endişe duymaktadır. Acaba Mesut, eski bağımlı günlerine geri mi dönecek? Mesut, Selin’in bu endişesini Rıza Baba ile paylaşmasına çok kızar ve Selin’le arasına mesafe koyar. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eser.

Ezgi ve Cemal, aynı apartmanda komşu olma fikrine alışmaya başlarlar. Ezgi, Cemal’in kapısını çalar. Ezgi’ye kapıyı sürpriz biri açar.

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜM FRAGMANI

Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
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Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

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