Arka Sokaklar 526. yeni bölüm 2. fragmanı... Engin Müdür açığa alınıyor

Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Engin Balkan'ın yurt dışı hesabına yüklü miktarda para aktarılıyor. Ekip bu iftirayı atanların peşine düşüyor. Çıkan çatışmada ise Savcı Ceyda vuruluyor. Tüm bu olayların ardından Engin Müdür açığa alınıyor.

Savcı Ceyda, Engin Müdür ile ilgili bir belgeyi Rıza Babaya iletir. Belgede Engin Müdürün Almanya'daki hesabına yüklü meblağda para yatırıldığı görülmektedir. Rıza Baba, güvendiği Engin Müdürün üzerine iftira atıldığını bilir ve ekibi ile bu iftirayı temizlemek için Sait'in içinde bulunduğu suç şebekesine operasyonlar düzenlerler. Engin Müdür ise, hem iftiranın, hem de Narkotik Şube Müdürlüğünden açığa alınmanın şokunu yaşamaktadır.

Bu sırada ekip, şebekenin izini bulur. Savcı Ceyda da ekip ile birlikte operasyona katılır. Şebeke, ekibin operasyonundan haberdardır ve hazırlıklıdır. Uzun namlulu tüfeklerle ekibe ateş açmaya başlarlar. Savcı Ceyda bir keskin nişancı tarafından vurulur. Ekip ise, zor durumdadır. Rıza Baba tüm polis telsizlerine anons geçerek ekibine destek toplar...

Engin Müdür üzerindeki iftirayı temizleyebilecek mi? Vurulan Savcı Ceyda yaşayacak mı? Açığa alınan Engin Müdür görevine iade edilecek mi?