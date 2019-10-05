05.10.2019 - 10:03 |
Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanında ekip Sait'in peşine düşüyor!
Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen 525. bölümde Savcı Ceyda Engin ve ekibinin üzerine gitmeye başlar ortada bir yanlış olduğunu bilen Rıza Baba olayı peşine düşer. Arka Sokaklar 526. yeni bölümde Engin'i aklayacak olan Sait'i bulabilecek midir?
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 526. yeni böülüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar'da Mesut artık eski günlerine dönmeye başlar. Savcı Ceyda, Engin Müdür ve ekibinin peşine düşer. Bir yanlış anlaşılma olduğunu bilen Rıza Baba durumun bir manipülasyondan ibaret olduğunu Ceyda'ya anlatmaya çalışsa da başarılı olamaz.
Savcı Ceyda bu konuda Rıza Baba ve başta olmak üzere kimseyi dinlemez. Ekip yayınlanan yeni bölümde Engin müdürü aklayacak olan Sait'in peşine düşer. Peki ekip Engin Müdürü aklayacak olan Sait'i bulabilecek midir?
ARKA SOKAKLAR 526. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.