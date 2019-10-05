Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanında ekip Sait'in peşine düşüyor!

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 526. yeni böülüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar'da Mesut artık eski günlerine dönmeye başlar. Savcı Ceyda, Engin Müdür ve ekibinin peşine düşer. Bir yanlış anlaşılma olduğunu bilen Rıza Baba durumun bir manipülasyondan ibaret olduğunu Ceyda'ya anlatmaya çalışsa da başarılı olamaz.

Savcı Ceyda bu konuda Rıza Baba ve başta olmak üzere kimseyi dinlemez. Ekip yayınlanan yeni bölümde Engin müdürü aklayacak olan Sait'in peşine düşer. Peki ekip Engin Müdürü aklayacak olan Sait'i bulabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR 526. YENİ BÖLÜM FRAGMANI