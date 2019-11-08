Arka Sokaklar 530 bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki, yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kolsuz Namık’ın torunu Latife’yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık’a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir’i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir’i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir’in işini bitireceğini söyler.

Ezgi, Nadir’i koruma altına alır. Hakan ve Ali, Kolsuz Namık’ı torunu ile birlikte evlerine bırakırlar. Ancak Nadir’in eli boş durmamıştır. Namık’ın evine bomba düzeneği yerleştirilir. Ali ve Hakan’da büyük tehlike altındadır.

Selin ve Bahar, Mesutlar’ın gizli iş çevirdiğini öğrenmiştir. Selin, bu durumdan dolayı Mesut’a kırılır.

Pınar ve Ali yeni gelecek olan bebekleri için hazırlıklara başlarlar. Eve artık sığmayacaklarını düşünüp acaba evden taşınsak fikrini düşünürler bir an için. Ayla konuştuklarına kulak misafiri olur ve çok bozulur bu duruma. Rıza’ya da söyler. Bu durum evde krize sebep olacaktır.

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM FRAGMANI