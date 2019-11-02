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02.11.2019 - 10:25 |

Arka Sokaklar 530. bölüm fragmanında ekip Vladimir'i gözaltına alıyor!

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar yayınlanan yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın talimatı ile ekip Vladimir ve avukatı gözaltına alıyor. Selin yaptığı yemek ile Mesut'un bekarlığa olan nefretini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Arka Sokaklar 530. bölüm ile 8 Kasım Cuma akşamı Kanal D'de...

Arka Sokaklar 530. bölüm fragmanında ekip Vladimir'i gözaltına alıyor!

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın talimatı ile Vladimir ve avuktatı, ekip tarafından gözaltına alınıyor.

Selin'in yaptığı Makarna nedeniyle Mesut bekarlıktan bir kez daha soğuduğunu Hüsnü Komiser'e itiraf ediyor. Arka Sokaklar nefes kesen yeni bölüm ile 8 Kasım Cuma akşamı Kanal D'de...

 ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM FRAGMANI

    Otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştıRusya'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, karşıdan gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu hayatını kaybederken, cipteki 6 kişi ise yaralandı.
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