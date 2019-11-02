Arka Sokaklar 530. bölüm fragmanında ekip Vladimir'i gözaltına alıyor!

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın talimatı ile Vladimir ve avuktatı, ekip tarafından gözaltına alınıyor.

Selin'in yaptığı Makarna nedeniyle Mesut bekarlıktan bir kez daha soğuduğunu Hüsnü Komiser'e itiraf ediyor. Arka Sokaklar nefes kesen yeni bölüm ile 8 Kasım Cuma akşamı Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM FRAGMANI