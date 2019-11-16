Arka Sokaklar 531. son bölüm izle | Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanı

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar son bölümü ile yine herkesi ekran başına kilitledi. Yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Arka Sokaklar 531. bölümün tamamını derledik. Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin, Savcı Ceyda'nın öldürülmesinden sonra kendini kaybeder. Rıza Babadan habersiz ekip ile birlikte Nadir'in evini basar. Onu sert bir şekilde sorgulamaya başlar. Hüsnü ve diğerlerinin engellemelerini ise önemsemez. Bu baskın Rıza Babanın kulağına gider. Rıza Baba, Nadir'in evine geldiğinde Engin Müdür ile büyük bir tartışmanın içine girer. Engin Müdür, ekipten ayrılıp Nadir dosyasının peşini bırakır. Gizli teşkilatın oluşmasında rol oynayan Müsteşar, Engin Müdürü ikna eder; fakat Engin, ekibin dışında tek başına Nadir'in peşine düşer. Bu sırada Kurye yeni bir canı daha alır. Bu olayda Kurye'yi tanıyan Alman Polisi Nadya (Wilma Elles), Engin Müdür ile çalışmaya başlar; çünkü, öldürülen kişi Nadya'nın kızkardeşidir.

Nadir ise, ekibin baskınından dolayı çok öfkelidir. Bunun acısını almak için ekibe savaş açar. Bu uğurda yanında olacak kişi de Ezgi olur. Ezgi, manevi amcasına yapılanları doğru bulmadığı için ekibinin yerine Nadir'in tarafını tutar. Ona göre Nadir masum bir işadamıdır. Nadir'e verdiği ilk bilgi ile de Müsteşar, Kurye tarafından öldürülür.

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ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip büyük bir operasyon düzenler. Bunun öncesinde Nadir'i yakaladıkları için rahat bir nefes alacaklarını düşünseler de işler öyle gitmez. Farklı bir problem ekibin karşısına çıkar. Zeliha'nın erkek arkadaşının da içinde olduğu bu grup kontrolü ele alır. Hüsnü olayı Zeliha'ya anlatmaya çalışsa da Zeliha buna inanmak istemez. Baba kız arasında problem yaşanır. Ezgi ise Nadir'e öfkelidir. Bunca yıl babası yerine koyduğu adamın düşündüğü kişi olmaması onu derinden sarsar.

Operasyon sırasında çatışma yaşanır. Selin saldırıya uğrar. Selin'e ne olacak?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 22 Kasım Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜM FRAGMANI