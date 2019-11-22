Arka Sokaklar 532. bölüm fragmanı! Özel görevde zor anlar...

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam ekrana gelecek olan Arka Sokaklar 532. bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür. Bu işin arkadaşında da Kurye Tarık vardır.

Nadir, silah sevkiyatı için Tarık ve Bülent’i tembihler. İstihbarat tır sevkiyatını haber vermiştir. Engin baskın için hazırlanır. Nadir, Engin tarafından savcılık izniyle gözaltına alınır. Ezgi’de karara isyan eder. Ancak dosyalarda Ezgi’nin evinin izlendiği açığa çıkınca Ezgi çılgına döner ve her yerin araştırılmasını ister. Nadir amcasının başka bir yüzüyle tanışmaktadır.

Mesut, Selin ve Cemal Serboran’a gitmişlerdir. Kamp alanındaki teröristleri temizlemekle işe başlarlar. İdil isimli bir genç kız da teröristler tarafından kandırılarak dağa çıkmıştır. Mesut, Berzan ile iletişim kurar. Feray’a karşılık Ferhat ve İdil’in takas edileceği yere giderler. İdil takas sırasında Selin tarafından yaralanır.

Zeliha aşık olduğunu zannettiği Tarık ile neler yaşayacak? Nadya, Tarık’ın elinden kurtulabilecek mi? Ezgi’nin amcasının gerçek yüzüyle tanışınca neler olacak?

ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜM FRAGMANI - 2





ARKA SOKAKLAR 532. BÖLÜM FRAGMANI