Arka Sokaklar 533. bölüm fragmanı | Selin kurtulacak mı?

Kanal D'nin heyecanla takip edilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 533. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde neler olacak merak konusu.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin’i yaralayan İdil, kelepçeli olarak karakola getirilir. Mesut Selin’in başında hastaneye gelir. Selin acilen ameliyata alınır. Durum Rıza babaya haber verilir. Selin ameliyattadır Cemal ise arazide pusu yemiş, kayıptır. Elleri bağlı şekilde Berzan’ların elindedir. Hüsnü, Engin ve Bahar Serboran’a gelir. Ezgi durumu öğrenince yıkılır. Selin’in ameliyatı başarılı geçer. İstanbul’a sevk edilir. İstanbul’da Selin ile doktor Mehmet ilgilenecektir.

Hüsnü Zeliha’yı son kez Tarık konusunda uyarır. Zeliha kesinlikle denilenlere inanmamaktadır. Zeliha herkesin kendisine tavır alması sonucunda evi terk eder ve sevgilisi Tarık’ın yanına gider.

Dilek isimli bir kadın, saldırıya uğrar. Ancak polise bilgi vermez. Olay Hakan’ın kulağına gelir. Hakan olayın üzerine düşer. Dilek lüks eskorttur. Dilek’i müşterinin birinin eşi dövdürmüştür. Bunalımda olan Hakan’la aralarındaki sohbet biraz fazla ilerler. Mesut ve Akif, Berzan’ı yakalamak, Cemal’i kurtarmak için araziye geri dönerler. Kıran kırana çatışmalar yaşanır. Akif vurulur ve durumu ağırdır. Mesut’un da tek mermisi kalmıştır.

Mesut Serboran’da ölüm kalım savaşından çıkabilecek mi? Cemal Berzan’ın elinden kurtulabilecek mi? Hastaneye sevk edilen Selin’in sağlık durumu nasıl seyir edecek? Zeliha’nın Tarık ile olan birlikteliğinin sonucunda neler yaşanacak?

ARKA SOKAKLAR 533. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 533. BÖLÜM FRAGMANI - 2