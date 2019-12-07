Arka Sokaklar 534. bölüm full izle | Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 534. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. Cuma akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dizinin son bölümünün hemen ardından 535. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeliş, ailesinin ve ekibin Kurye hakkında söylediklerini bir kenara atıp ona güvenmeye devam ediyor. Kulak misafiri olduğu Kurye'nin verdiği ölüm emri bile Zeliş'in kararını fazla etkilemiyor. Kendisini odaya bile kilitleyen Kurye'ye inancında bir değişiklik olmuyor. Kurye ise, Zeliş'i ekibe karşı bir kalkan olacağını düşünerek evinde tutmaya devam eder. Ufak romantik hamlelerle Zeliş'i kendine bağlamayı beceriyor. Bu sırada ekip, Kurye'yi yakalamak için gerekli delilleri topluyor. Saklandığı mekana operasyon düzenleyen ekip büyük şok yaşadıkları bir olayla karşı karşıya kalıyor. Kurye'nin, ekibin izlemesi için gönderdiği telefonda Zeliş'in kafasına silah dayanmış görüntüler vardır.

Mesut, Serboran Kırsalında yaşadıklarını unutamıyordur. Teröristlerce kıstırıldığı tünelde Cemal ve yuetişen Türk askerleri sayesinde kurtulmayı başarıyor; fakat, yaşadıkları ruhsal açıdan kendisini derinden etkiliyor. İstanbul'a geldiğinde ise Selin, onun bu kötü halini fark ediyor. Selin duygusal motivasyon sağlamak için ne kadar yakın davransa da Mesut, ona karşı soğuktur ve uzaklaşma çabası içindedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL İZLE

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, Kurye'nin adamını ekibin engellemesine rağmen vurarak Zeliş olayını sıkıntıya sokuyor!

Ekip, Kurye'nin elindeki Zeliş'i kurtarmak için çabalarken istenmeyen bir olay gerçekleşiyor. Kurye'nin adamı ekibin nezaretinde binadan ayrılırken Mesut onu vuruyor. Ekip şaşkın bir şekilde Mesut'u eyleminden dolayı uyarırken, onun psikolojik olarak kendinde olmadığını görüyorlar. Serboran Kırsalında yaşadıklarından dolayı psikolojik gelgitleri hem Selin, hem de ekip tarafından üzüntüyle karşılanıyor. Özellikle Selin onunla konuşmaya çalışsa da Mesut, anlamsız cevaplar ve nidalarla onu şaşkınlığa uğratıyor.

Hakan'ın yaşadığı buhran ekip tarafından fark ediliyor. Özellikle eskort Dilek ile yaşadıkları Engin Müdür tarafından büyük tepki ile karşılanıyor. Kendisine çeki düzen vermesini istediği Hakan, Dilek ile görüşmeye devam ediyor...

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 13 Aralık Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 535. BÖLÜM FRAGMANI