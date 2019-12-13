Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı! Zeliha kurtulacak mı?

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki, yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar 535. bölümü bu akşam 20.00'de Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR 535. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliha, hala Tarık’ın elinde rehindir. Hüsnü, Tarık’ın tehdidinden dolayı gerilir. Ne kadar kızgın olsa da namlunun ucundaki biricik kızı Zeliş’tir. Mesut’un bir an gözü döner ve Hamza’yı vurur. Zeliha’nın hayatını riske atmıştır. Zeliha hiçbir şeyden habersiz Tarık’ın verdiği ilaçlar yüzünden uyumaktadır. Hüsnü, Hakan, Ali, Bahar ve Cemal Zeliha’nın olduğu Tarık’ın rezidansına baskın verir.

Dilek’in eve aldığı müşteri fenalaşmıştır. Hakan’dan yardım ister. Hakan’ın bu kadınla olan ilişkisi başına artık iş açmaya başlamıştır. Hakan içerisinde bulunduğu psikolojik ruh hali dolayısıyla başına gelecekleri tahmin edemeyecek durumdadır…

Mesut’un, Serboran’da yaşadıkları sonrasında bunalımı devam etmektedir. Selin’de, Tunç’ta Mesut'un gözünün içene bakmaktadır; ama, ona ulaşamama durumu devam eder.

ARKA SOKAKLAR 535. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 535. BÖLÜM FRAGMANI