Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı | Ekibi bekleyen tehlike ne?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Arka Sokaklar 537. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pınar fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Bebeklerden birinin öldüğünü öğrenir. Pınar ölmüşte olsa ikizlerden birini aldırmaya onay vermez. Durumu daha da kötüye gitmesi ve hayatının tehlikeye düşmesi an meselesidir. Zeliha, Pınar için babasıyla hastaneye gelir. Tarık, uzaktan Zeliha’yı izler ve yalnız yakaladığı bir an Zeliha’nın yanına gelir. Zeliha, Tarık’ın yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyor ve hayatı yeniden tehlikeye giriyor.

Bülent, sahte pasaport bastırmak için matbaaya gelir. Ekip de iz üstündedir ve matbaaya gittiğini öğrenip peşinden giderler. Tarık da haberdar olmuştur ve Bülent’le sıkı bir kavgaya tutuşurlar. Tarık, matbaa da bomba düzeneği hazırlamıştır. Mesutlar matbaaya geldiğinde hoş olmayan bomba sürpriziyle karşılaşırlar.

Nadya, Alman istihbarat ajanı olan eski dostu olan Herman’la karşılaşır. Nadya Almanya’ya döneceğini söyler ve kısaca sohbet ederler. Herman eve dönerken takip edildiği endişesindedir. Sokakta yürürken fazlasıyla tedirgindir. Peşinde korktuğu kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Başta evinin kapısındaki pilavcıdan olmak üzere etrafındaki herkesten şüphe duymaktadır.

Dilek, Savcı Erkan’ın odasındadır ve iş birliği yapmaya hazır vaziyettedir. Hakan bu esnada evini temizlemiştir, eşyalarını toplayıp evden ayrılır. Dilek’in anlatacakları başına büyük iş açacaktır.

On iki yaşlarında bir kayıp kız bulunur. İsmi Miray’dır. Adli tıp muayenesinde küçük kızın istismara uğradığı anlaşılır. Selin ve Ezgi, suçluları bulmak konusunda kararlıdır. Selinler, Rıza Baba’nın fikriyle Miray yaşında kızların sosyal medya hesaplarına benzeyen hesaplar açarlar. Sapığın kendilerine ulaşmasını sağlamayı hedeflerler.

ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜM FRAGMANI