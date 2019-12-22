MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurye, Zeliş'i öldürecek mi?
ABONE OL
22.12.2019 - 11:52 |

Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurye, Zeliş'i öldürecek mi?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da bu hafta öldüğü düşünülen Kurye'nin yeniden ortaya çıkması ve Zeliş'i bulması çok uzun sürmüyor. Peki Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanında Kurye, Zeliş'i öldürecek mi?

Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurye, Zeliş'i öldürecek mi?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi 537. yeni bölüm fragmanında öldüğü düşünülen kurye yeniden ortaya çıkar ve Zeliş'in kabusu olmaya devam eder. Savcılık kararı ile komiser yardımcısı Bahar Ayan gözaltına alınırken Hakan'ın bir hayat kadını ile birlikte olması ve bunu mesleğini kullanarak yaptığı beraber olduğu kadın tarafından savcının huzurunda anlatılıyor.

Arka Sokaklar ekrana gelecek olan yeni bölümde Zeliş'in baş belası Kurye'nin ortaya çıkmasının ardından Zeliş'i bulması da çok uzun sürmüyor. Peki Hüsnü Komiser yeniden kızını Kurye'nin elinden kurtarabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR 537. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber