Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kurye, Zeliş'i öldürecek mi?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi 537. yeni bölüm fragmanında öldüğü düşünülen kurye yeniden ortaya çıkar ve Zeliş'in kabusu olmaya devam eder. Savcılık kararı ile komiser yardımcısı Bahar Ayan gözaltına alınırken Hakan'ın bir hayat kadını ile birlikte olması ve bunu mesleğini kullanarak yaptığı beraber olduğu kadın tarafından savcının huzurunda anlatılıyor.

Arka Sokaklar ekrana gelecek olan yeni bölümde Zeliş'in baş belası Kurye'nin ortaya çıkmasının ardından Zeliş'i bulması da çok uzun sürmüyor. Peki Hüsnü Komiser yeniden kızını Kurye'nin elinden kurtarabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR 537. YENİ BÖLÜM FRAGMANI