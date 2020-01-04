Arka Sokaklar 538. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümü ile yine herkesi ekran başına kilitlemişti. Yeni bölüm ise heyecanla bekleniyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanmayan Arka Sokaklar'ın 538. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 538. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dün akşam yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi 17 Ocak 2020 Cuma akşamı izleyici ile buluşacak. Yeni bölüm fragmanının da ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 537. Bölümde Kurye'nin yaşadığı haberi, ekipte bomba etkisi yaratıyor!

Kurye'nin peşindeki ekibimiz öldüğü haberi ile rahat bir nefes almıştı. Fakat, adli tıptan gelen yeni bilgilerle yaşadığı ortaya çıkıyor. Adli tıbbın bilgisayarını hack'leyen Kurye, herkesi atlatıp gizlenmeyi başarıyor. Rıza Baba kendisine gelen yeni bilgilerle Kurye'nin yaşadığını ekibiyle paylaşıyor ve tekrar onun peşine düşülüyor. Hüsnü, bu haberi Zeliş'ten gizleyerek yeni bir travma yaşamasına engel olmaya çalışyor; fakat Kurye, Zeliş'in peşine ve ekiple hesaplaşma peşine düşüyor. Pınar, ikiz bebekleri ile ilgili sıkıntı yüzünden hastaneye kaldırılıyor. Bir bebeğin karnında ölmesi üzerine ikinci bebeğin de alınma durumu doğuyor. Ameliyat sonrası ekip ve Zeliş, Rıza Baba ve ailesine destek için hastaneye gelirler. Kurye de hastanededir. Zeliş'in karşısına dikilerek ona büyük bir şok yaşatır ve ailesi ile tehdit ederek intikam hamlesini başlatır...