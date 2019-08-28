Arka Sokaklar dizisinin yeni oyuncusu Gamze Topuz kimdir?
8 Ekim 1983'de İstanbul'da doğan Gamze Topuz, Kanal D'nin büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisine katıldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda ekranda göreceğimiz Gamze Topuz hangi dizilerde oynamıştı? İşte Gamze Topuz hakkında merak edilenler...
Gamze Topuz, 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisinde Banu karakterini canlandırmıştı. 2018'e kadar farklı projelerde yer alan Gamze Topuz oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde ilerletmiştir. İşte Gamze Topuz'un yer aldığı dizi-filmler haberimizde...Gamze Topuz, 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisinde Banu karakterini canlandırmıştı. 2018'e kadar farklı projelerde yer alan Gamze Topuz oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde ilerletmiştir. İşte Gamze Topuz'un yer aldığı dizi-filmler haberimizde...
GAMZE TOPUZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2004 En İyi Arkadaşım Banu
2005 Beşinci Boyut Selma
2007 Doktorlar Zeynep Öztürk
2009 SüpüRRR Serap
2010 Aşk ve Ceza Derya Türk Malı Burcu
2011 Mavi Kelebekler Derya Latik
2013 Benzemez Kimse Sana
2013 Güzel Çirkin Aylin
2015 Evli ve Öfkeli Sevda
2016 Hayat Bazen Tatlıdır Birtanem
2017 Söz Sara
2018 Erkenci Kuş Ceyda
2019 Arka Sokaklar