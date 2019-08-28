Arka Sokaklar dizisinin yeni oyuncusu Gamze Topuz kimdir?

Gamze Topuz, 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisinde Banu karakterini canlandırmıştı. 2018'e kadar farklı projelerde yer alan Gamze Topuz oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde ilerletmiştir. İşte Gamze Topuz'un yer aldığı dizi-filmler haberimizde...Gamze Topuz, 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisinde Banu karakterini canlandırmıştı. 2018'e kadar farklı projelerde yer alan Gamze Topuz oyunculuk kariyerini başarılı bir şekilde ilerletmiştir. İşte Gamze Topuz'un yer aldığı dizi-filmler haberimizde...

GAMZE TOPUZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?



2004 En İyi Arkadaşım Banu

2005 Beşinci Boyut Selma

2007 Doktorlar Zeynep Öztürk

2009 SüpüRRR Serap

2010 Aşk ve Ceza Derya Türk Malı Burcu

2011 Mavi Kelebekler Derya Latik

2013 Benzemez Kimse Sana

2013 Güzel Çirkin Aylin

2015 Evli ve Öfkeli Sevda

2016 Hayat Bazen Tatlıdır Birtanem

2017 Söz Sara

2018 Erkenci Kuş Ceyda

2019 Arka Sokaklar