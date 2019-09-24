Arka Sokaklar fragman! 524. Yeni bölümde savcı, ekibi soruşturacak

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümünde heyecan dorukta. Arka Sokaklar 524. yeni bölümüyle Cuma akşamı 20:00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı Ceyda ekibin iç yüzünü öğrenmek için soruşturmaya başlar. Bu kadar iç içe olan bir ekibin saklayacak çok şeyi olduğunu düşünür. Hatta işi ileri götürerek ekibin içine bir de muhbir sokmaya çalışır.

Mesut ve Selin ilişkisi ise oldukça kötü bir hale gelmiştir. İkili kopma noktasına gelir.

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