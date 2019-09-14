Arka Sokaklar son bölüm ardından 523. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 14. sezon ilk bölümü ile dün akşam izleyici ile buluştu. Ekrana gelen son bölümde Mesut yoğun bakımdan çıkar ama durum istenildiği gibi değildir. Mesut bacağındaki hissizliği fark eder. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındadır.

Yaşanan bu durum hem Mesut'u hem Selin'i hem de ekibi derinden yaralar. Mesut yaşanan bu olayın ardından Selin'i kendisinden uzak tutmak ister. Rıza Baba, Mesut'un bir an önce kendini toparlayıp moralmen kendisini iyi hissetmesi için onu bir çay bahçesine götürür. Gazi'nin Yeri isimli bu çay ocağı Mesut tarafından işletilecektir.

ARKA SOKAKLAR 523. YENİ BÖLÜM FRAGMANI