Arka Sokaklar son bölüm ekrana kilitledi | Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hız kesmeden devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin son bölümü dün akşam ekrana gelirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, geniş çaplı bir operasyon düzenler. Oldukça büyük bir çatışma olur. Öte yandan Engin'in liderliğinde yapılan gizli operasyon bazı sorunlara yol açar. İlk olarak kılık değiştiren Selin'in kimliği ifşa olur. Durumun tuzak olduğunu anlaşılınca ekip yeniden çatışmaya girer. Ezgi ise kendisinden gizli tutulan bu operasyon için Rıza Baba'ya serzenişte bulunur. Ancak Rıza Baba, Ezgi'ye beklemediği bir tepki gösterir.

Engin, Nadir ile yaptığı konuşmadan sonra bazı ciddi kararlar alır. Engin ne yapacak? Arka Sokaklar yeni bölümüyle 15 Kasım Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 531. BÖLÜM FRAGMANI