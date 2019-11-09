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09.11.2019 - 09:58 |

Arka Sokaklar son bölüm ekrana kilitledi | Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar son bölümü ile dün akşam herkesi ekran başına kilitledi. Cuma akşamlarının rekorlar kıran dizisi Arka Sokaklar 531. yeni bölüm fragmanını da dizinin hemen ardından yayınladı. Yapılan gizli operasyonda Selin'in kimliği ortaya çıkıyor. İşte yeni bölümden ilk detaylar...

Arka Sokaklar son bölüm ekrana kilitledi | Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hız kesmeden devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin son bölümü dün akşam ekrana gelirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, geniş çaplı bir operasyon düzenler. Oldukça büyük bir çatışma olur. Öte yandan Engin'in liderliğinde yapılan gizli operasyon bazı sorunlara yol açar. İlk olarak kılık değiştiren Selin'in kimliği ifşa olur. Durumun tuzak olduğunu anlaşılınca ekip yeniden çatışmaya girer. Ezgi ise kendisinden gizli tutulan bu operasyon için Rıza Baba'ya serzenişte bulunur. Ancak Rıza Baba, Ezgi'ye beklemediği bir tepki gösterir.

Engin, Nadir ile yaptığı konuşmadan sonra bazı ciddi kararlar alır. Engin ne yapacak? Arka Sokaklar yeni bölümüyle 15 Kasım Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 531. BÖLÜM FRAGMANI

Bakan Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Bakan Ersoy, “Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim.” ifadelerini kullandı.
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