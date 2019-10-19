Arka Sokaklar son bölüm ekrana kilitledi! İşte 528. bölüm fragmanı

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile dün akşam ekrana geldi. 528. bölüm fragmanı da izleyici ile buluşan dizide yine heyecan dorukta.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 25 Ekim Cuma akşamı Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor...

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM FRAGMANI