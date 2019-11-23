Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 532. son bölümde izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümde Selin'in bıçaklanması olayların seyrini değiştiriyor. Selin kurtulacak mı merak konusu. Arka Sokaklar 533. bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurye, Müsteşarı öldürdükten sonra ekibimizin birincil hedefi haline geliyor. Nadir'i yakalamak için de Kurye'nin ele geçirilmesi önem kazanıyor. Ekip, Nadir'in silah kaçıracağı istihbaratını Nadya'dan aldıktan sonra harekete geçiyor. Nadir, yurtdışından ilaç getirme bahanesiyle silah sevkiyatı yapmaktadır. Alman istihbaratı ile kamyonların üzeine yerleştirilen takip cihazı ile bir kamyon durduruluyor. Kamyonun içinde beklenen silahlar bulunmuyor; fakat, bir kasa silah Nadir'i gözaltına almaya yetiryor. Nadir'in de, ekibin de anlamadığı bir durum yaşanıyor. Kamyonun silah dolu olması gerekiyordur. Kurye ve Nadir'in sağ kolu olan adam silahları kendileri alarak satışlarını yapıyorlar. Bu olay ise, Kurye ve adamın ifşa olmasına neden oluyor. Diğer kamyondaki takip cihazından alınan verilerle mekan bulunuoyr. Yakın çevredeki kameralar tarandığında Kurye'nin yüzü açık seçik ekibin önüne düşüyor. Tarık'ın "Kurye" olduğunu öğrenen ekip onu yakalamak istedikleri zaman ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor. Zeliş'in, Kurye ile olan sevgililik durumu hem Hüsnü'yü, hem de ekibi şoka uğratıyor.

Serboran kırsalında ise, zor anlar yaşanıyor. Teröristlerin yanındaki çocukları kurtarmak için Serboran'a giden Selin, Mesut ve Cemal teröristlerle sıcak çatışmaların içine giriyorlar. Berzan'ı yakalamak için istihbarat bilgilerini kullanan ekibimiz, teröristlerin elinde bulunan Ferhat yüzünden harekete geçememektedirler. Bu sırada İstanbul'daki derneğin başındaki kadın Serboran'a gelmiştir. Beyinlerini yıkadıkları diğer çocukları Berzan'a teslim etmek için geldiğini öğrenen ekibimiz onu yakalar. Ferhat ve genç kız ile bu kadını takas ederek amaçlarının ilk aşamasını hayata geçirmek isterler. Takas sırasında acı bir olay yaşanır. Berzan'ın teslim ettiği genç kız Selin'i bıçaklar...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL İZLE

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serboran kırsalına düzenlenen operasyonda Selin ağır şekilde yaralanır. Apar topar hastaneye getirilen Selin için herkes çok endişelidir.

Zeliş ise Tarık'ın suçsuz olduğu konusunda oldukça emindir. Babası ile tartışır. Hüsnü gönlü el vermese de kendisine inanmayan kızını evden kovar. Ancak Zeliş sonunda gerçekleri kendi gözleriyle görür. Mesut'un önderliğinde düzenlenen operasyonda herkes için ölüm emri verir. Duyduklarına inanamayan Zeliş ne yapacak? Selin kurtulacak mı?

ARKA SOKAKLAR 533. BÖLÜM FRAGMANI