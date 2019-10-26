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26.10.2019 - 09:35 |

Arka Sokaklar son bölüm lie ekrana kilitledi! Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizinin son bölümünün ardından 529. bölüm fragmanı da yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Nazike tehlikeli bir durumun ortasında kalır. İşte yeni bölümden ilk detaylar...

Arka Sokaklar son bölüm lie ekrana kilitledi! Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar cuma günlerini zirvede tamamlıyor. Bu hafta yine heyecanlı bir bölüm ile ekrana gelen Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 1 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin Müdür önderliğinde operasyon başlatılır. Ancak bu operasyonun sonucunda ekip tuzağa düştüklerini anlar. Çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştır.

Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir.

Nazike ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.

Mesut ve Selin'in arası düzelmiştir. Birlikte küçük bir tatile çıkarlar.

ARKA SOKAKLAR 529. BÖLÜM FRAGMANI

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