Arka Sokaklar son bölümün ardından 527. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar son bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 18 Ekim Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?

Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM FRAGMANI