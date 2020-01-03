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03.01.2020 - 20:03 |

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam neden yok? Kanal D 3 Ocak kanal yayın akışı

Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisi 538. yeni bölüm fragmaı henüz yayınlanmadı. Peki Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm neden yok? İşte Kanal D 3 Ocak kanal yayın akışı...

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam neden yok? Kanal D 3 Ocak kanal yayın akışı

Kanal D ekranının sevilen dizisi Arka Sokaklar cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi son olarak geçtiğimiz hafta 537. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümün ardından bu akşam yeni bölüm ile izleyici ile buluşması beklenen Arka Sokaklar dizisi 538. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D yayın akışında yer almayan dizi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanalların tamamında dizilere yılbaşı nedeniyle verilen ara yüzünden Arka Sokaklar 538. bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Arka Sokaklar 538. yeni bölüm ile 17 Ocak Cuma akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Buket Aydın'la Kana D Haber

20:00 Tarzan Efsanesi

22:15 Hekimoğlu

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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