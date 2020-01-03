Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam neden yok? Kanal D 3 Ocak kanal yayın akışı

Kanal D ekranının sevilen dizisi Arka Sokaklar cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi son olarak geçtiğimiz hafta 537. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümün ardından bu akşam yeni bölüm ile izleyici ile buluşması beklenen Arka Sokaklar dizisi 538. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D yayın akışında yer almayan dizi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanalların tamamında dizilere yılbaşı nedeniyle verilen ara yüzünden Arka Sokaklar 538. bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Arka Sokaklar 538. yeni bölüm ile 17 Ocak Cuma akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Buket Aydın'la Kana D Haber

20:00 Tarzan Efsanesi

22:15 Hekimoğlu