MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriArka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Kiralık katil, ekibin peşinde!
15.11.2019 - 10:25 |

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Kiralık katil, ekibin peşinde!

Arka Sokaklar 531. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümünde kiralık katil Kurye Tarık, Nadir'i kurtarmak için ekibin peşine düşüyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Kiralık katil, ekibin peşinde!

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Arka Sokaklar yeni bölümünde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Engin, Nadir’i evinin havuzunda köşeye sıkıştırır. Hemen sorgulanır. Ev didik didik ekibimiz tarafından aranır ancak en ufak bir belge, ipucu bulunamaz. Rıza baba, Engin’in önderliğinde ekibinin kendisine haber vermeden Nadir’in evine baskın yapmasına fazlasıyla sinirlenir. Hemen olaya müdahale eder. Bülent ekipten sakladığı telefonla kuryeye mesaj gönderir. Kurye Tarık duruma el koymak için silahlarını yüklenip Nadir’in evinin yolunu tutar.

Ezgi, Sinan’ın videosunu görmüştür ve Cemal’e sinirlenir. Amcası Nadir’in haksız yere suçlandığını düşünmektedir. Ezgi, Rıza Baba’yla konuşur ve amcasının suçsuz olduğu konusunda diretir. Rıza Babaya sert çıkar. Rıza Baba, Ezgi'yi azarlar ve gönderir. Ezgi, masum olduğunu inandığı amcasının tarafını seçer. Artık ona çalışacak ve temiz olduğunu kanıtlayacaktır aklınca. İstifa mektubunu hazırlar. Engin ve Rıza Baba, Nadir operasyonu sonrasında ters düşerler. Engin polis kimliğini Rıza’ya verir. Bir süre uzaklaşacaktır. Müsteşar Kemal Engin’in yanına gelir ve Ceyda’nın kanını yerde bırakmaması için Engin’i ikna eder.

Julya isimli genç kadın, uyuşturucu temin edebilmek için torbacıyla birlikte olur. Eve gittiği zaman adamdan aldığı hapların sahte olduğunu anlar ve krize girer. Eski sevgilisi Tarık’ı arayıp hap ister. Tarık’la evde görüşürler ve Tarık kadını acımazsızca öldürür. Ceyda ile işlenen cinayetle benzerlikler tespit edilir ve Julya’yı kuryenin öldürdüğü anlaşılır. Julya’nın ablası Nadya, cinayetin çözülmesi için Engin’e destek olur. Nadya ve Engin bundan sonra beraber çalışmaya karar verirler.

ARKA SOKAKLAR FRAGMAN

İstanbul'da korkunç olay... Evde 3 kişi ölü bulunduİstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 çocuğu da aynı şekilde ölen baba: Kendimden şüphe ederim, karımdan etmem!

2 çocuğu da aynı şekilde ölen baba: Kendimden şüphe ederim, karımdan etmem!

KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? Kritik günler...

KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? Kritik günler...

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi

Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Sıradaki Haber