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09.11.2019 - 00:12 |

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar 530. bölüm dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde ekip, Nadir'in elini kolunu bağlayan operasyonlarına devam etti. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

 

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'ın 530. bölümü 8 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Nadir'in eylemleri İstanbul'a zarar vermeye devam ettikçe ekip daha da hırslanıyor. Onu ele geçeirbilmek için avukatı olan Serpil'in peşine düşüyor. Onu yakalamak istedikleri sırada şok bir durum yaşanıyor. İkinci tanık olabilecek kişi ise, Rus Mafyasının İstanbul sorumlusu olan Vladimir... Vladimir'i yakalamayı başarsalarda konsolosluk bağlantıları ona dokunmakta sıkıntı yaşatıyor.

Ekip, gizli ekip olarak yollarına devam etmek zorunda kalıyor. Nadir ise, bu hamleleri kendi bildiği yollardan saf dışı etmeyi beceriyor. Ta ki gizli ekibimiz ona baskın düzenleyene kadar. Bu sırada Ezgi, manevi amcası Nadir'in peşindeki ekibine anlam veremiyor. Ona göre amcası dürüst bir işadamı...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Dizinin 531. bölüm fragmanının pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. 

 

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