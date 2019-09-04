Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon fragmanı...

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanları ile şimdiden merakla bekleniyor. Mesut'a ne oldu? Fotoğrafı panodan neden alınıyor? Ekibi nasıl bir görev bekliyor?

YENİ SEZON TANITIMI

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON 2. FRAGMAN

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMAN