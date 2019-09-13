Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam var mı? 'Kanal D canlı izle'

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar 522. yeni bölümünde heyecan dorukta. Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümünde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR 522. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.

Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.

Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.