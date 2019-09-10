Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Belli oldu...

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni seozn yayın tarihini belirledi. Arka Sokaklar izleyicisi ise yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için arayışa geçti. İşte Arka Sokaklar 522. yeni bölümün yayın tarihi...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar yeni sezon 13 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanmaya başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 522. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDAN İLK FRAGMAN