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06.09.2019 - 09:30

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar yeni sezon bölümleri ile heyecanla bekleniyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar'da zorlu görevler ekibi bekliyor. Ekibe yeni isimler de katılıyor. İşte yeni sezonda izleyenleri bekleyen sürpriz gelişmeler...

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezon bölümleri için artık geri sayım başladı. Çok yakında başlayacak olan Arka Sokaklar'da kadroya yeni isimler de dahil oldu. İşte yeni başlayan isimler...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları Yeni sezon ne zaman başlıyor

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

 

Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldıEsenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Anne ve iki çocuğunun yaralandığı kazada dairenin boş olması faciayı önlerken, aracın kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
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