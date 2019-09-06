Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezon bölümleri için artık geri sayım başladı. Çok yakında başlayacak olan Arka Sokaklar'da kadroya yeni isimler de dahil oldu. İşte yeni başlayan isimler...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma 20.00'de Kanal D'de başlıyor.