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13.10.2019 - 17:03 | | DHA

Arkadaşına borcunu ödeyecekti, soyuldu!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin TL'lik para ve altını, 3 kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlığın şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Çevik, "O parayla arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Mahalleli olarak tedirginiz. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz" dedi.

Arkadaşına borcunu ödeyecekti, soyuldu!

Sandıklı merkez Çakır Mahallesi'nde oturan işçi Ahmet Çevik, pazartesi akşamı arkadaşına borcunu ödemek için evinin yatak odasında sakladığı 4 bin TL değerindeki altın ve parayı almaya geldi. Para ve altınları yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşinin paraya dokunmadığını söylemesi üzerine Çevik, soyulduklarını düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede polis, apartmana giren gözlüklü 3 kadının hareketlerinden şüphelendi. Çevik şikayetçi olurken, polis 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

'BORCUMU ÖDEYECEKTİM'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Çevik, şunları söyledi:

"Olay pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geldi. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Eşime sordum. O da haberi olmadığını, parayı almadığını söyledi. 4 bin lira değerinde paramız, altınlarımızdan oluşan kaybımız var. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girilmiş. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz."

HIRSIZLAR KAMERADA

Apartmanın ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kadının içeri girip bir süre durduktan sonra etrafı kolaçan ederek çıkması yer aldı.

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