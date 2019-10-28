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28.10.2019 - 18:14 | | DHA

Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü! Başından bekleyip...

Gaziantep'te Burak Özbay (34), tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü! Başından bekleyip...

 

Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Özbay dolmuş durağında kahya olarak çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Ömer K., ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K., arkadaşı Burak Özbayı bıçakladı. Karnından bıçaklanan Özbay'ı kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ömer K. ise bıçakladığı arkadaşı kanlar içinde yatarken sigara içerek polisi bekledi. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Özbay doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Özbayın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ömer K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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