MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriArkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
13.11.2019 - 13:41 | | DHA

Arkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Ramazan Demirer'i (16) başına demir sopayla vurarak, öldüren E.M.Ö. (16), mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını demir sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, pazartesi günü saat 21.30 sıralarında, Ortaköy'e bağlı Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Demirer, E.M.Ö. ve 2 arkadaşıyla birlikte sokakta oynamaya başladı. Bu sırada Demirer ve E.M.Ö., bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada E.M.Ö., Demirer'in başına demir sopayla vurdu. Aldığı darbenin ardından Demirer, uzaklaşmak istedi; ancak yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Demirer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ramazan Demir'in cenazesi, dün kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olay sonrası kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan E.M.Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurt önlerinde kızları taciz eden şüpheli tutuklandı!Bursa’da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit Güler (33), yakalanıp, tutuklandı. Güler'in kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı

Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı

Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale’de fırın açtı

Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale’de fırın açtı

Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor!

Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor!

Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek

Barış Pınarı Harekatı'na bölge halkından destek

Sıradaki Haber