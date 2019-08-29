MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemArkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu
29.08.2019 - 14:23| DHA

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Bursa'da yakın arkadaşların kavgası kanlı bitti. 2 arkadaşını bıçaklayıp, olay yerinden kaçan zanlı, arkadaşının hastanede öldüğünü öğrenince teslim oldu. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. (22) ile yakın arkadaşı S.A. (22) arasında dün sabah tartışma çıktı. Tartışma büyümeden sonlanırken, ikili aralarındaki sorunu konuşmak ve barışmak için akşam buluşmak üzere sözleşti. Akşam saatlerinde buluşan S.Ö. ve S.A., bir süre sonra tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla hem S.A'yı hem de yanındaki arkadaşı R.K.'yi (26) bıçakladı.

S.Ö. kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan S.A. ve R.K., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan S.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetten sonra kaçan S.Ö., yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenip, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

 

Doktorları şoke ettiElazığ'da, göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser şüphesiyle operasyon geçiren 37 yaşındaki Mehmet Topuz'un sağ akciğerinden böcek çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'FETÖ hesaplarınızı kullanıyor' diyerek insanları dolandırdılar!

'FETÖ hesaplarınızı kullanıyor' diyerek insanları dolandırdılar!

Savaş Gemisi (Battleship) filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Savaş Gemisi (Battleship) filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

İkimizin Yerine filmi nerede çekildi? İkimizin Yerine filmi başrol oyuncuları

İkimizin Yerine filmi nerede çekildi? İkimizin Yerine filmi başrol oyuncuları

Sıradaki Haber